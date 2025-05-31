Cursos de verano de la Universitat de Lleida para despertar vocaciones

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) oferta una veintena de cursos de verano para alumnos de segundo, tercero y cuarto de ESO, de Bachillerato y de Formación Profesional (FP), en el marco del Campus Jove, con el objetivo de despertar vocaciones y crear ‘cantera’. Los talleres están diseñados para que los jóvenes exploren temas de actualidad, como la impresión 3D, la salud mental, la comunicación y la sostenibilidad. Hay cursos sobre educación financiera, midfulness para superar el estrés, técnicas de gamificación, una escape room sobre enfermería, hablar en público, crear un cortometraje, efectos visuales, programación con Arduino, química, genética humana y creación de un fanzine, entre otros. Son impartidos por profesorado universitario y otros profesionales y, además de transmitir conocimientos, quieren fomentar el espíritu crítico y la creatividad con dinámicas prácticas, experimentos y juegos de rol.

Anton Not, técnico docente de Secundaria y Bachillerato del Instituto de Ciencias de la Educación de la UdL, incidió en que estos cursos suponen una inversión para “crear vínculos positivos con la universidad”. Los talleres duran una semana, tienen un coste de 40 euros y el plazo de inscripción finaliza el 6 de junio. Están previstos en dos tandas, unos del 30 de junio al 4 de julio y otros del 7 al 11 del mismo mes y se pueden encontrar en https://www.ice.udl.cat/ca/activitats/campusjove-UdL/.

Not indicó que en anteriores ediciones del Campus Jove algunos de los alumnos de Secundaria se inscribieron en un segundo curso tras acabar el primero, e incluso repitieron al año siguiente.