Detenido seis veces en Lleida un joven de 21 años por asaltar mujeres de entre 66 a 85 años para robarles cadenas de oro

Detenido seis veces en menos de un años acusado de asaltar a mujeres de entre 66 y 85 años para robarles cadenas de oro. Este es el ‘currículum’ que acumula desde mediados del año pasado un joven de 21 años que este jueves volvió a ser arrestado por los Mossos d’Esquadra como presunto autor del robo violento a una mujer el 20 de mayo en la plaza de les Missions. Este mayo ya ha sido detenido en dos ocasiones.

El individuo fue arrestado el jueves por la mañana por agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana en la calle Sant Antoni. Llevaban días buscándolo por un robo cometido a las 10.00 horas del 20 de mayo en la plaza de Les Missions cuando un individuo abordó por la espalda a una mujer, arrancándole una cadena de oro y el colgante que llevaba en el cuello.

Los Mossos abrieron una investigación y con la descripción de la víctima y los testigos y el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona identificaron al presunto autor, un joven con numerosos antecedentes por hechos similares. Concretamente, con este último caso ya acumula seis arrestos por robos similares cometidos desde mediados del pasado año. Los Mossos explicaron que se trata de un joven “especializado en tirones y con víctimas de edades comprendidas entre los 66 y 85 años”.

La anterior detención tuvo el pasado 14 de mayo en la avenida de Les Garrigues. En aquella ocasión, fue arrestado como presunto autor de un robo a una mujer de 84 años el 22 de abril en la avenida Pius XII. Los hechos tuvieron lugar sobre las 11.00 horas, cuando el ladrón asaltó a la anciana y le arrancó la cadena de oro que llevaba en el cuello.

La víctima, gracias a que se apoyaba en un carrito de compra, no cayó al suelo pero sufrió una erosión en el cuello. En alguna de las ocasiones ha actuado con otras personas. El detenido, que tiene varias causas abiertas y está en libertad con cargos, pasará próximamente a disposición judicial frente al juzgado de guardia de Lleida.