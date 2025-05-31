Lleida abre la temporada de piscinas el 14 de junio con horario ampliado y medidas contra el calor

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La temporada de baño en las piscinas municipales de Lleida empezará el sábado 14 de junio y se alargará hasta el 7 de septiembre, según ha informado la Paeria. Les instalaciones de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà y Mangraners estarán abiertas cada día entre las 11.00 y las 20.30 horas, repitiendo así la ampliación de una hora en el horario de cierre que ya se implementó el verano pasado.

El Concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, ha destacado que las piscinas municipales forman parte de la red de refugios climáticos de la ciudad, y que la ampliación horaria contribuye a mitigar los efectos de los episodios de calor intenso. De hecho, este viernes, Lleida ha registrado temperaturas de hasta 37,5 grados.

Con respecto a los precios, la entrada individual tendrá un coste de 3,70 euros. También se ofrecen abonos de 5, 10 y 20 entradas, con precios de 11,40 euros, 20,20 euros y 35,10 euros respectivamente. La entrada será gratuita para personas mayores de 65 años, jubiladas, menores de 3 años y personas con una discapacidad reconocida superior al 33%.

Les familias numerosas y monoparentales podrán beneficiarse de un descuento del 25% tanto en los abonos de temporada como en las actividades deportivas municipales para niños. Además, la Paeria aplicará bonificaciones específicas para personas en situación de vulnerabilidad, previa valoración de los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Para evitar colas y aglomeraciones, la venta de entradas se hará preferentemente de forma telemática mediante el código QR disponible a la web municipal. Esta medida también permitirá un mejor control de los aforos en cada piscina.

La temporada contará con un equipo de 18 socorristas y 30 auxiliares encargados de la recepción, mantenimiento y jardinería de las instalaciones deportivas.