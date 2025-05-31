Varios operadores se interesan por comprar el antiguo edificio de los sindicatos de Lleida

El subdelegado del Gobierno central en Lleida, José Crespín, afirmó ayer que varios operadores han mostrado recientemente su interés en comprar el viejo edificio de los sindicatos, conocido también como Ducados y situado en el cruce de la avenida Catalunya con Blondel, y darle nuevos usos.

Lo hizo después de que la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, lo avanzara en el pleno para responder una pregunta de Junts, y detalló que el ayuntamiento sigue de cerca estos encuentros. Unas declaraciones que llegan después de que la Paeria impusiera hace unas semanas una nueva multa a su propietario, el ministerio de Trabajo, por su falta de conservación y estado ruinoso.

“Es cierto que recientemente han habido operadores que han mostrado su interés en adquirir el edificio de los sindicatos y estamos completamente abiertos a esta operación”, señaló Crespín. Una afirmación que coincide con lo que dijo Iglesias en el pleno, donde señaló que uno de estos posibles interesados fue a la Paeria para preguntar por el inmueble “y lo derivamos a la subdelegación al ser un bien estatal”.

En este sentido, Crespín remarcó que “estamos a la espera de que se haga una nueva tasación del edificio, porque la última se hizo hace 4 años y, una vez tengamos una referencia de precios se lo haremos saber a los interesados para ver si realmente tienen interés en adquirir el edificio, ya que a nosotros también nos gustaría que lo compraran y le dieran unos nuevos usos, porque ahora no cubre ninguna función”.

El subdelegado añadió que hace más de una década hubo interés por parte de varios grupos, entre ellos El Corte Inglés, para comprarlo dada su buena ubicación, pero las conversaciones no prosperaron. “Sin embargo, parece que ahora el Ducados ha vuelto a despertar interés”, concluyó.

Este icónico edificio fue la sede de los sindicatos en Lleida, que lo fueron abandonando progresivamente por sus deficiencias, y desde 2020 está vacío. El ayuntamiento pidió al Estado en 2022 reformarlo o demolerlo y este reclamó a finales del año declararlo en ruina pero, al no presentar un informe técnico, la Paeria lo rechazó y le multó.

Promethea pide un local al tener que dejar el Mercat del Pla

La entidad Promethea intervino ayer en el pleno para reclamar al ayuntamiento que le facilite un local municipal donde seguir su actividad, ya que el 25 de julio deberán abandonar el sótano del Mercat del Pla porque no les han renovado la cesión de uso. Lo reclamó un portavoz de la entidad, Joan Giralt, que pidió también poder seguir en este equipamiento “mientras se resuelva la situación”. El alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que “estoy convencido de que encontraremos un local que se ajuste a sus necesidades en el Centro Histórico y me parece bien que, de forma transitoria, sigan en el Mercat del Pla”.

Amplio apoyo al uso municipal del pabellón del Sicorís

El pleno de ayer también aprobó con amplia mayoría el convenio con el Sicorís Club para incorporar el pabellón Martín Cano a la red de equipamientos municipales para que puedan hacer uso de él otras entidades y clubes de la ciudad. También salió adelante con 20 votos a favor la suspensión de licencias para instalar placas solares en el Centro Histórico, que será temporal hasta que el ayuntamiento haga un análisis para que estas instalaciones no supongan un impacto paisajístico para de la Seu Vella. A su vez, la moción de Junts para promover que Lleida sea la capital europea del voluntariado salió adelante sin ningún voto en contra, mientras que la de Vox para pedir mejoras en la plaza del Escorxador fue rechazada por todos los grupos salvo el PP.