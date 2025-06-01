Más de 6.000 personas visitan la Panera en el último ciclo expositivo y se anuncia la nueva programación de verano

Más de 6.000 personas han visitado el Centro de arte la PaneraAyuntamiento de Lleida

El Centre d'Arts la Panera ha cerrado su último ciclo expositivo con más de 6.000 visitantes en sólo tres meses. El ciclo ha incluido la 13.ª Biennal d'Art Leandre Cristòfol: Extractivismes, comisariada por María Íñigo Clavo y Christian Alonso, así como dos exposiciones individuales de pequeño formato: Humanos Build the Biggest Nests de Isaac King —en colaboración con Animac- y Yuxtaposiciones de Carlos Bunga.

El mes de abril ha sido el de máxima afluencia, con 2.000 visitas. Paralelamente, la Panera ha acogido actividades destacadas como el Lleida Canta (con 850 asistentes), un concierto de Genís Bagés durante la Noche de los Museos, y la presentación del nuevo disco del Pequeño de Casa Erill.

En el ámbito educativo, cerca de un millar de niños de 1 y 2 años han participado en el programa educativo del centro durante el curso 2024-25, a través de propuestas como miniPanera y el proyecto encájate.

La Panera abrirá un nuevo ciclo expositivo el próximo 15 de junio bajo el título Destrucció/Reset, el primer comisariado por el equipo interno del centro, con Roser Sanjuan como directora en funciones. Les propuestas incluirán obras de Karlos Gil, Almudena Lobera, Miguel Bustos, la editorial Brillo, y una acción comunitaria de Gemma París. También se prevén actividades paralelas con artistas como Irena Visa, Carlos Monleón o Alex Gifreu.

Les exposiciones se podrán visitar hasta el 5 de octubre con entrada gratuita.