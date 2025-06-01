El ascensor de la pasarela necesita nuevas puertas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento está a la espera de recibir las nuevas puertas para reparar el ascensor de la pasarela de la estación de trenes, que lleva más de una semana averiado y entreabierto, por lo que fue precintado por la Guardia Urbana. Un portavoz municipal explicó que “las puertas de este ascensor quedaron dañadas por vandalismo y se deben sustituir, estamos pendientes de que lleguen las nuevas”. La zona de la pasarela está afectada por las obras de la estación, ya que la misma empresa retiró las escaleras corroídas y las sustituirá.