El nuevo albergue de Seròs acoge a 32 temporeros en mayo y ayuda a encontrar trabajo en la campaña de la fruta

El nuevo albergue de temporeros de Seròs ha cerrado su primera etapa de actividad con un balance muy positivo. Durante el mes de mayo, el equipamiento ha atendido a 32 personas —30 hombres y 2 mujeres— en situación regular y sin alojamiento, catorce de las cuales han encontrado trabajo antes de agotar la estancia máximo de diez días. Así lo ha detallado la delegada del Gobierno en Lleida, Núria Gil, en declaraciones a la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

La delegada ha valorado muy positivamente el funcionamiento de este nuevo recurso, gestionado por el Consejo Comarcal del Segrià y financiado por la Generalitat y la Diputación de Lleida, que pretende garantizar un "techo digno" a las personas que llegan a trabajar en el campo antes del inicio del dispositivo de verano. “ha sido una experiencia muy buena”, ha afirmado Gil, destacando la importancia de dar respuesta a las necesidades de alojamiento fuera de los meses más intensos de la campaña agraria.

El albergue, que ofrece 40 plazas durante los meses de mayo y septiembre, está ubicado en dos módulos de un recinto construido en el 2017 por una empresa frutícola de Seròs, situado en término municipal de Fraga (Baix Cinca). El espacio dispone de literas, duchas, cocina equipada, aire acondicionado y servicio de lavandería. El transporte de los usuarios desde Lleida hasta el equipamiento ha sido cubierto por un servicio de taxi sufragado por el Consejo Comarcal, y se ha contado también con vigilancia privada 24 horas, financiada por la Diputación.

Los seis últimos usuarios alojados en el centro se marcharán este lunes, justo cuando se pone en marcha el dispositivo de verano con la apertura del pabellón 3 de la Feria de Lleida. Este espacio ofrecerá 100 plazas de alojamiento nocturno hasta el 31 de agosto para personas transeúntes de la campaña de la fruta, con servicios de duchas, comidas y lavandería.

Desde el Gobierno, ya se estudia la apertura de nuevos albergues para futuras campañas, con el objetivo de seguir garantizando condiciones dignas de acogida y de empleo para los trabajadores temporeros que contribuyen a la vital campaña agraria del Bajo Segrià.