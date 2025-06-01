Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El Museu de l'Aigua ha puesto en marcha esta semana una nueva edición de la actividad educativa “Els colors de l'aigua”, dirigida a niños de dos años de los Jardines de Infancia Municipales y jardines de infancia de la ciudad. Hasta el 18 de junio, se prevé la participación de unos 320 alumnos de 16 centros educativos.

La actividad, que se lleva a cabo en el jardín y en las salas del museo, trabaja las propiedades del agua y la luz mediante dos propuestas: una primera parte centrada en la naturaleza y el agua incolora, y una segunda de experimentación con luz y oscuridad dentro del museo.

“Els colors de l'aigua” se realiza desde hace más de diez años y fue creada en colaboración con el Jardín de Infancia Municipal de la Bordeta. Además, el viernes 20 de junio, el museo acogerá las fiestas de final de curso de las EBM de la Bordeta y el Albarés, las más próximas al equipamiento.