Cae una banda que usurpaba identidades para hacer estafas bancarias, con afectados en varios puntos del España

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron el 8 de mayo a cuatro hombres miembros de un grupo criminal implicado en 127 delitos por supuestamente usurpar identidades y hacer estafas bancarias. Los hechos habrían tenido lugar en diferentes puntos del estado español entre en enero de 2023 y en abril de 2025. Los arrestados tienen 46, 36, 34 y 29 años. Tres de los miembros del grupo fueron detenidos en Níjar (Almería) y el cuarto en Mollet del Vallès (Barcelona). El inicio de la investigación nació a raíz de la denuncia, por parte de una entidad bancaria, de varias estafas hechas a partir de reintegros en efectivo y transferencias bancarias en múltiples sucursales de todo el estado español. Se calcula que los hombres habrían estafado más de 65.000 euros.

Las primeras gestiones de las investigaciones determinaron que el modus operandi utilizado por el entramado criminal consistía en obtener y utilizar documentos de identidad sustraídos, con los cuales los miembros del grupo se personaban en sucursales para preguntar extractos bancarios de las cuentas corrientes de las personas por quién se hacían pasar. De esta manera, podían saber el saldo que había en las cuentas para, acto seguido, desplazarse hasta otra sucursal y hacer reintegros en efectivo. Para hacerlo, se caracterizaban con pelucas y complementos para conseguir parecerse físicamente a las personas a las que estaban usurpando la identidad.

El grado de itinerancia del grupo abrazaba gran parte de España, con actuaciones en varias provincias como Murcia, Lleida, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Alicante, Segovia, Burgos, Pamplona, Vizcaya, Vitoria, Cantabria, Logroño, Girona y Tarragona. Este hecho comportó la creación de un equipo conjunto de investigación entre agentes del área de investigación criminal de la región Metropolitna Norte junto con el Grupo 31 de la Brigada Policial de Policía Judicial (BPPJ) de Barcelona y el grupo de delincuencia Itinerante de la BBPJ de Zaragoza.

En la fase de explotación de la investigación se intervinieron una treintena de documentos de identidad sustraídos. Uno de ellos fue el que utilizó el detenido en Mollet del Vallès para identificarse ante los agentes. Al hombre también le constaban nueve órdenes judiciales de detención. Los cuatro detenidos, que ya contaban con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial el 9 de mayo ante los correspondientes juzgados de instrucción de Almería y Mollet del Vallès