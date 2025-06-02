Ecuador pide la extradición de una detenida en Lleida que se encuentra en libertad con cautelares

La vista se celebra hoy en la Sección Tercera de lo Penal. - MARISCAL/EFE

La Audiencia Nacional celebra hoy una vista previa a la decisión de extraditar a Ecuador, o no, a la ex directora provincial de la Judicatura de Guayas, acusada de corrupción judicial en el llamado caso Purga por usar, presuntamente, su cargo para archivar procedimientos y cambiar a jueces por otros favorables a la trama que supuestamente integraba.

La reclamada, Mercedes Leonor Villareal Vera, se encuentra en libertad con medidas cautelares desde su detención en julio de 2024 en Lleida, a donde llegó tras abandonar Ecuador con destino a Holanda.

En su informe a la sección tercera de lo Penal, que es la que debe enjuiciar el caso, la Fiscalía considera que concurren los requisitos legales para acceder a la entrega de la reclamada, la cual, por su parte, se opone a ser extraditada.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que integraba un grupo de delincuencia organizada investigado en el llamado caso Purga y que, aprovechando su cargo, sustituyó a los miembros de la Sala de la Corte Provincial por otros afines a su grupo para obtener sentencias favorables a los líderes de la organización criminal.

Según la solicitud de la extradición, el grupo criminal obtuvo mediante el tráfico de influencias y las mordidas un beneficio de alrededor de 4 millones de dólares.

El grupo se creó tras la elección como diputado del Partido Social Cristiano de Pablo Muentes, condenado junto a varios jueces (entre ellos la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo) a 13 años de cárcel por el caso Purga, una trama de corrupción judicial dentro de la judicatura.

El caso Purga salió a la luz a raíz de las investigaciones del llamado caso Metástasis, otra gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el narcotraficante Leandro El Patrón Norero, asesinado en prisión a finales de 2022.

Villarreal está acusada de facilitar la separación de un juez no afín a Norero y la eliminación de sumarios administrativos contra Gallardo.