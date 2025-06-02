TRIBUNALES
Ecuador pide la extradición de una detenida en Lleida que se encuentra en libertad con cautelares
El Gobierno ecuatoriano la acusa de integrar una trama corrupta en la judicatura. Mercedes Villarreal fue arrestada en julio
La Audiencia Nacional celebra hoy una vista previa a la decisión de extraditar a Ecuador, o no, a la ex directora provincial de la Judicatura de Guayas, acusada de corrupción judicial en el llamado caso Purga por usar, presuntamente, su cargo para archivar procedimientos y cambiar a jueces por otros favorables a la trama que supuestamente integraba.
La reclamada, Mercedes Leonor Villareal Vera, se encuentra en libertad con medidas cautelares desde su detención en julio de 2024 en Lleida, a donde llegó tras abandonar Ecuador con destino a Holanda.
En su informe a la sección tercera de lo Penal, que es la que debe enjuiciar el caso, la Fiscalía considera que concurren los requisitos legales para acceder a la entrega de la reclamada, la cual, por su parte, se opone a ser extraditada.
Las autoridades ecuatorianas sostienen que integraba un grupo de delincuencia organizada investigado en el llamado caso Purga y que, aprovechando su cargo, sustituyó a los miembros de la Sala de la Corte Provincial por otros afines a su grupo para obtener sentencias favorables a los líderes de la organización criminal.
Según la solicitud de la extradición, el grupo criminal obtuvo mediante el tráfico de influencias y las mordidas un beneficio de alrededor de 4 millones de dólares.
El grupo se creó tras la elección como diputado del Partido Social Cristiano de Pablo Muentes, condenado junto a varios jueces (entre ellos la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas Fabiola Gallardo) a 13 años de cárcel por el caso Purga, una trama de corrupción judicial dentro de la judicatura.
El caso Purga salió a la luz a raíz de las investigaciones del llamado caso Metástasis, otra gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el narcotraficante Leandro El Patrón Norero, asesinado en prisión a finales de 2022.
Villarreal está acusada de facilitar la separación de un juez no afín a Norero y la eliminación de sumarios administrativos contra Gallardo.