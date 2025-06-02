Ja hi ha data d'obertura per a les piscines municipals de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La temporada de baño en las piscinas municipales empezará el sábado 14 de junio. La Paeria informó el sábado que abrirá las instalaciones de Cappont, Balàfia, Pardinyes, La Bordeta, Secà y Els Mangraners desde las 11.00 hasta las 20.30 horas, de modo que mantiene la ampliación de horario que implementó por primera vez el año pasado.

La venta de entradas será prioritariamente telemática y se podrán obtener mediante el código QR que hay en la página web piscines.paeria.cat. A partir del 11 de junio, se podrá hacer la reserva y adquisición de entradas en línea. Esta herramienta tiene como objetivo evitar colas y aglomeraciones en los accesos de las piscina, así como controlar sus aforos.

Para las personas que no dispongan de medios electrónicos o necesiten acompañamiento para hacer el trámite telemático se habilitará un punto de asesoramiento en la concejalía de Deportes a partir del 11 de junio de 9.00 a 13.30 horas los días laborables y se podrá pagar en efectivo. El precio de la entrada individual es de 3,70 euros y, como cada año, habrá abonos de 5, 10 y 20 entrados que valen, 11,40€, 20,20€ y 35,10€ respectivamente. Las personas mayores de 65 años y jubiladas tendrán entrada gratuita, así como los menores de 3 años y las personas que sufren una discapacidad de al menos el 33% con la acreditación correspondiente.

Por otro lado, las familias numerosas y monoparentales tendrán una bonificación del 25% en los abonos de temporada y en las actividades deportivas dirigidas a niños. Asimismo, las personas vulnerables también podrán beneficiarse de bonificaciones específicas siempre y cuando lo avalen los servicios sociales municipales.