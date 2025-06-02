José Luis Mir, director general de Avantmèdic: «Las pólizas aumentan porque la gente busca una respuesta inmediata»

“La salud es lo más importante para las personas y el incremento de las pólizas obedece a que buscan una respuesta inmediata que la sanidad pública no puede darles por el gran volumen que tiene”. Esta es la opinión de José Luis Mir, el director general de Avantmèdic, sobre los motivos del incremento progresivo del número de usuarios de la sanidad privada, e insiste en que esta “respuesta inmediata” es clave. Esta entidad inauguró hace cinco años un pequeño hospital con 21 habitaciones y dos quirófanos, denominado AQUAH, que se convirtió en el cuarto privado de Lleida ciudad, en el solar de la antigua discoteca Systema, tras una inversión de unos seis millones de euros.

Mir dice que la evolución de la actividad en los últimos años es “positiva” y subraya que Avantmèdic ofrece un ”trato personalizado” y la “máxima calidad asistencial”. Asegura que el crecimiento “se nota en todas las especialidades médicas”, lo que también ha comportado un aumento de la plantilla de profesionales, y pone como ejemplo las de dermatología, traumatología, clínica del dolor, otorrinolaringología y oftalmología.

Mir no entra en detalles sobre posibles nuevas ampliaciones de servicios, pero indica que el objetivo de Avantmèdic “es seguir creciendo de una manera ordenada y pensando en dar siempre el mejor servicio a nuestros pacientes”, incorporando la última tecnología, además de nuevos profesionales.

En materia de personal, Mir detalla que en Avantmèdic actualmente cuentan con un total de 280 profesionales, incluyendo a los que forman parte de la plantilla propia y a otros que compatibilizan este trabajo con el de la sanidad pública o en otros centros privados como el Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport (ICATME). Como sus homólogos de los otros tres hospitales privados, Mir afirma ser partidario de aumentar el nivel de colaboración con la sanidad pública, así como también entre los propios centros privados, al entender que esto supondría un beneficio para los pacientes.