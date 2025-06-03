Derribo parcial de las fachadas de los Docs que dejan ver su interior

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las obras de construcción de la estación de autobuses ha entrado en una nueva fase y se han empezado a trabajar en la nueva fachada del inmueble, que estará ocupada parcialmente por una cristalera. El derribo de parte de las paredes de los Docs ha permitido que quede a la vista del público parte de sus bóvedas, que están catalogadas por la Paeria por su interés arquitectónico y artístico. Se prevé que las obras acabarán en un año.