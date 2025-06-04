El Colegio de Arquitectos censura la “pérdida patrimonial” de los Docs

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Las obras de la futura estación de autobuses están transformando el viejo almacén modernista de los Docs, catalogado como bien cultural de interés local (BCIL), para que pueda albergar su vestíbulo y parte de los 28 andenes que tendrá. La sección leridana del Colegio de Arquitectos de Catalunya, que ya presentó alegaciones al proyecto hace tres años, considera que “las operaciones para posibilitar la compatibilidad de usos ponen en duda que se esté preservando el valor que tenía” el edificio. Lo afirma su presidente, Lluís de la Fuente, que lamenta la “pérdida patrimonial” que suponen los derribos parciales de las fachadas, la sustitución de los pilares originales o la instalación de una estructura metálica en la cubierta.

El Colegio censura la demolición de 25 metros del muro que da a Príncep de Viana porque “creemos que el proyecto podía haber previsto la posibilidad de acceder por otros sitios donde no había fachada”, afirmó en las alegaciones. Asimismo, la estructura metálica que sujeta la cubierta –el elemento con más valor patrimonial por sus bóvedas– al tener que eliminar un pilar “está sobredimensionada, no es ligera ni discreta como la prevista”, valora De la Fuente. El Colegio también lamenta la sustitución de los pilares metálicos originales por su deterioro y la construcción de falsos techos previstos para cumplir requisitos técnicos y de seguridad.

El departamento de Territorio, por su parte, responde que “las afectaciones a la antigua estructura son las mínimas imprescindibles” y recuerda que el edificio “se encontraba en un estado de conservación muy deteriorado”. Explica que se coordina con la Paeria para acometer “muchas mejoras para potenciar la fisonomía de los Docs”, como “la completa rehabilitación de las fachadas y la rehabilitación integral de las bóvedas, que se encontraban en un estado avanzado de degradación, así como la impermeabilización, el aislamiento térmico y acústico o la disposición de nuevos pilares metálicos en sustitución de los existentes, muy deteriorados, copiando el modelo de pilares preexistentes”.

Se prevé que las obras, a cargo de Copisa y financiadas con 43 millones de fondos europeos, acaben el próximo marzo.