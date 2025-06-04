El joven de 21 años detenido seis veces en Lleida por asaltar mujeres, libre con cargos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida ha decretado libertad provisional con cargos para el joven de 21 de años detenido el jueves pasado por asaltar mujeres de edad avanzada en la calle para robarlos. Según confirmaron fuentes judiciales, también decretó la obligación de comparecencias ante el juzgado.

Asimismo, desde mediados del año pasado, este joven ya ha sido arrestado seis veces acusado de asaltar mujeres de entre 66 y 85 años para robarlos cadenas de oro. El jueves pasado, fue detenido como presunto autor de un robo con violencia el pasado 20 de mayo en la plaza de las Misiones.