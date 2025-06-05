Cambio en el criterio de corrección de la selectividad: las faltas ortográficas sólo restarán en las materias de lengua

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Los correctores de las Pruebas de Acceso en la Universidad (PAZ) restarán 0,1 puntos por falta de ortografía en los exámenes de Lengua catalana y literatura y Lengua castellana y literatura, pero con un tope del 20% en la nota global (2 puntos). En lenguas extranjeras, se descontará en comprensión lectora hasta el 10% del ejercicio si la expresión es deficiente. En el resto de materias, no se penalizará al estudiante por la ortografía, aunque los criterios de corrección publicados en octubre recogían que se valoraría la coherencia, la corrección gramatical y ortográfica y la presentación de los textos con un descuento que podía llegar al 10% de la nota global. Las PAU tendrán lugar en Cataluña del 11 al 13 de junio, con más de 44.200 inscritos.

Un total de 44.238 estudiantes -datos provisionales- se han matriculado este año en las pruebas PAU, que tendrán lugar la semana que viene, del miércoles 11 al viernes 13 de junio. Esta cifra supone un cuarto récord consecutivo de matriculaciones a la selectividad después de que en la anterior convocatoria ordinaria se superara la barrera de los 42.000 inscritos, según datos facilitados por el Departamento de Investigación y Universidades.

La principal novedad de este año es que las pruebas se adecuan a la ley educativa en vigor desde el 2021, la LOMLOE, con adaptaciones de acuerdo con el currículum de bachillerato y a la normativa estatal de acceso y admisión en la universidad aprobada en junio del año pasado.

Criterios de corrección

La ‘nueva selectividad’, con ejercicios más competenciales y otros cambios que se han explicado en los últimos meses, finalmente no penalizará por las faltas de ortografía en aquellas materias que no sean lenguas y los exámenes de las cuales requieran textos más o menos largos, como son por ejemplo Historia o Historia de la filosofía.

No restar por las faltas de ortografía en estas materias ya era el criterio que se seguía hasta ahora, pero en un documento previo de la adaptación de las PAU se había hablado de restar hasta un punto de la nota global del examen en todas las materias -excepto las lenguas, con criterios específicos- por la adecuación de las respuestas a los enunciados y otros criterios como la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos. “Se ha considerado mejor no aplicar el descuento por faltas de ortografía. Obviamente, como se ha hecho siempre en estas materias, lo que se valora es la coherencia de respuesta con la pregunta, pero no se descontará un 10%, sino lo que valga el ejercicio”, ha aclarado la jefa de la Oficina de Acceso a la Universidad, Mònica Garizuain, que ha puntualizado que sí que tienen en cuenta faltas flagrantes, letras ilegibles o presentaciones muy desarregladas en las valoraciones de los ejercicios.

Otro caso diferente son los exámenes de Lengua catalana y literatura y Lengua castellana y literatura, con un descuento de 0,1 punto por falta. La novedad de este año es que la Generalitat limita esta penalización a un máximo del 20% de la nota global del examen (2 puntos).

En lenguas extranjeras (Alemán, Anglès, Francés e Italiano), se mantienen los criterios de corrección ya aplicados hasta ahora y en el ejercicio de comprensión lectora, que este año es pregunta abierta y requiere redacción, se aplica un descuento de hasta el 10% del ejercicio si la expresión de la respuesta es deficiente y dificulta la comprensión. A los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE), con trastorno específico del lenguaje (dislexia, disortografía, etc.), se les aplicará un tercio de la limitación establecida del 20% por corrección ortográfica en las lenguas, que equivale a un 0,6% en el global del examen.