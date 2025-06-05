Vecinos del Camí de l’Albi, ‘hartos’ de vertidos ilegales

Vecinos del Camí de l’Albi y la partidas de Montserrat y Boixadors denuncian los vertidos de basura y material de obras que sufren desde hace días en la zona y que afecta a varias islas de contenedores. Desde la asociación de vecinos de la partida de Montserrat señalaron que “llevamos más de diez días con un vertido de material de obras en la primera isla de contenedores que hay en el Camí de l’Albi entrando por la carretera de Huesca y el problema no son los servicios municipales, sino que la gente es muy incívica y no respeta nada”. En este sentido, señalan que “si la gente ve que hay restos y material de todo tipo por el suelo ya no se preocupa de tirar bien su basura y la dejan de cualquier manera y se genera un círculo vicioso”. Por ello, desde la asociación vecinal reclamaron aplicar más sanciones para los incívicos “porque ese es el verdadero problema, tienen impunidad total”. Asimismo, desde la entidad señalaron que, cuando los vecinos han visto a gente tirando material de obras por la zona han sufrido amenazas. “La semana pasada vi una furgoneta tirando basura, les hice una foto y me siguieron hasta casa, cuando llegué me dijeron que ahora sabían dónde vivía”, dijo una residente.