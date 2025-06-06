Intensifican los controles policiales en el transporte escolar en Ponent

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra trasladaron ayer la campaña de control de transporte escolar en la zona de La Serra de Mollerussa, en el marco de una campaña coordinada a nivel de toda Catalunya. Los agentes que participaron en la inspección destacaron que este tipo de controles constituyen una prioridad, debido a las graves consecuencias que podría acarrear un posible accidente. En este sentido, explicaron que se realiza una revisión integral del vehículo, del conductor y de toda la documentación requerida para la prestación del servicio.Durante el dispositivo desplegado en Mollerussa, se inspeccionaron un total de 17 autocares.

Las verificaciones incluyeron la revisión de elementos de seguridad como los neumáticos, martillos rompevidrios, extintores, puertas automáticas, sistemas de seguridad y su correcto funcionamiento. Asimismo, se llevaron a cabo controles de alcoholemia y drogas a los conductores, además de revisar los tiempos de conducción y descanso establecidos legalmente.En cuanto a la documentación, los Mossos controlaron que los vehículos contaran con todas las autorizaciones necesarias y que las paradas estuvieran debidamente autorizadas y reunieran las condiciones de seguridad requeridas. También se comprobó que los menores hicieran uso del cinturón de seguridad y que los pasillos y asientos dispusieran de la protección correspondiente.Los Mossos valoraron positivamente el alto nivel de profesionalidad que demuestra el sector del transporte escolar. Aunque ocasionalmente se detectan incidencias de carácter administrativo, como documentación caducada, en general se considera que el servicio es seguro y está bien regulado.