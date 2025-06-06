La Paeria de Lleida prevé penalizar con 176.175 euros a la anterior concesionaria de jardinería

La Paeria ya ha iniciado el expediente “de imposición de penalidades” a la UTE Eulen-B.Biosca, que era responsable del servicio de jardinería hasta finales de mayo, por incumplimientos en los requisitos establecidos en el mantenimiento de las zonas verdes. En concreto, propone una penalidad correspondiente al 2,5% del importe de adjudicación del contrato, que asciende a un montante de 176.175,01 euros, según indicó un portavoz municipal. Asimismo, detalló que las infracciones detectadas están relacionadas con el personal adscrito al contrato, la falta de entrega de las programaciones de las tareas que han de llevar a cabo los trabajadores y la ejecución de las mejoras previstas. El expediente ha sido notificado a la entonces concesionaria, que dispone ahora de un plazo para presentar alegaciones.

Mientras, continúan las quejas vecinales por el mal estado de zonas verdes y el crecimiento de malas hierbas en torno a los árboles y en la vía pública. El ayuntamiento asegura que con la entrada en funcionamiento este mes de los nuevos contratos de mantenimiento, conservación y limpieza de la jardinería urbana (Raga Medio Ambiente se encargará de la margen izquierda y Urbaser de la derecha), contarán con más personal y recursos, y mejorará la gestión de estos espacios”.

Un escocell amb herbes crescudes a Balàfia.

Argumenta también que las lluvias de abril y mayo han provocado más “vegetación espontánea” en la ciudad y recuerda que no se aplican herbicidas como el glifosato porque apuestan por una jardinería más ecológica (este producto fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como potencialmente cancerígeno para los humanos). Afirma que ya están eliminando las hierbas en espacios verdes y alcorques en parques y plazas se y que trabajan también en aceras y calzadas, pero reconoce que se tardará “semanas” en terminar esta tarea. Añade que se priorizan los ámbitos donde hay más actividad cívica y social, como fiestas mayores.

Sobre la limpieza de solares particulares, señala que la brigada de Medio Ambiente redacta un informe cuando detecta que hay que desbrozar y/o limpiar y desde Disciplina Urbanística se abre un expediente y se envía un requerimiento para que el propietario actúe. Precisa que sí lo ha hecho recientemente en Ciutat Jardí y La Bordeta, por ejemplo. Si el titular no actúa en el tiempo fijado, se puede imponer una sanción o ejecutar de forma subsidiaria.