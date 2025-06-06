Pimec censura que las ayudas para el comercio excluyen a los pueblos

La Generalitat presentó ayer en la Cámara de Comercio el nuevo plan de subvenciones para el comercio y la artesanía, que consta de 8 programas para promover la apertura de comercios, la reforma de locales, la digitalización, fomentar la artesanía, los mercados municipales y los negocios de municipios con menos de 10.000 habitantes. El miércoles se abrió el plazo y se podrán solicitar hasta el 3 de julio. Sin embargo, la presentación de las ayudas generó muchas dudas por su efectividad y viabilidad entre los comerciantes y patronales como Pimec Comerç, ya que los negocios que estén en municipios de menos de 10.000 habitantes solo podrán optar a una de estas líneas y las deberán tramitar los propios ayuntamientos. Una medida que, según explicaron desde el departamento de Trabajo, se aplica “para ahorrar a las asociaciones de comerciantes hacer las gestiones administrativas”.

El presidente de Pimec Comerç, Manel Llaràs, recordó que en Lleida solo hay seis municipios con más de 10.000 habitantes (Lleida, Tàrrega, Balaguer, Mollerussa, La Seu d’Urgell y Alcarràs), “por lo que el 90% de los municipios quedan excluidos de la mayoría de las ayudas que ofrece la Generalitat y tememos que muchos se quedarán sin ellas porque los tiempos son muy cortos, ya que para que los ayuntamientos las puedan solicitar antes se debe establecer un convenio que será mirado con lupa por los interventores y los servicios municipales”. Por ello, Llaràs considera que “se han hecho cambios con buena intención, pero demuestran un desconocimiento del territorio de Lleida y cómo funcionan las administraciones locales de aquí, ya que muchas de ellas tampoco ven viable las condiciones que establece el Govern”.

En relación a las ayudas, en la presentación se detalló que las ayudas para comercios podrán ser de hasta 5.000 euros, mientras que las que son para asociaciones y gremios para definir estrategias comerciales van de los 7.000 a los 20.000 euros.

■ La directora general de Comercio, Marta Angerri, aseguró ayer que “los salarios del comercio son un 30% más bajos que la media catalana” y que el paquete de ayudas presentado tiene como meta, además de promover la apertura de negocios, dignificar, prestigiar y profesionalizar al sector para hacerlo más competitivo. Por ello, destacó que han mejorado las condiciones para optar a las ayudas para la apertura y reforma de comercios en la trama urbana y que priorizarán incrementar “la visibilidad de la artesanía”. En cuanto a las dudas del sector sobre las ayudas, Angerri dijo que “trataremos cada caso detenidamente para que nadie se quede sin hacer el trámite”.

Por otro lado, Pimec informó que promoverá el uso de energías renovables entre pymes y polígonos industriales.