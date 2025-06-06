SEGRE
Protesta del Joan XXIII para mantener educadores sociales en las escuelas

El claustro de la escuela Joan XXIII se concentró ayer para reclamar la continuidad de las educadoras sociales en los colegios. Este centro dispone de esta figura desde hace cinco cursos y va ligada a un programa que finaliza el próximo 31 de agosto. Las otras escuelas con educadores sociales son Camps Elisis, Minerva, Santa Maria de Gardeny, Príncep de Viana y Sant Josep de Calassanç, todas en Lleida ciudad, y la Àngel Guimerà de Balaguer.

