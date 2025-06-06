Se atrinchera con una ballesta, rompe una orden de alejamiento y amenaza a mossos en Lleida

Vista de la calle Hostal de la Bordeta, donde ayer por la mañana tuvieron lugar los hechos. - JORDI ECHEVARRIA

Un hombre de 38 años fue detenido ayer por la mañana tras amenazar a agentes de los Mossos d’Esquadra con una ballesta desde una vivienda del barrio de La Bordeta de Lleida. Según confirmaron fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 7.45 horas, cuando se recibió un aviso de que había un individuo que se encontraba en un domicilio de la calle Hostal de la Bordeta y que había quebrantado una orden de alejamiento por delitos de violencia de género.

Hasta el lugar se trasladaron agentes de los Mossos, que pidieron al hombre que saliera. Sin embargo, este les amenazó con una ballesta. Finalmente, sobre las 9.30 horas, desistió de su actitud, no resultando nadie herido, y pudo ser arrestado. Se le imputaron un delito de amenazas y otro por quebrantamiento de medida judicial.

Este incidente tuvo lugar horas después de que otro individuo fuera arrestado por agredir supuestamente a agentes en la calle Manuel Carrasco i Formiguera, también en La Bordeta. En este caso, el aviso se recibió a las 23.10 horas del miércoles por parte de una mujer que deunciaba que su expareja no dejaba de llamar a su puerta.

Cuando las patrullas llegaron al lugar, no encontraron a nadie en la calle pero localizaron a un individuo en el rellano. Este, al ver a los agentes, empujó a uno de ellos e intentó huir. Cuando fue interceptado por los Mossos, intentó agredirles con patadas. Fue detenido por un delito de atentado a la autoridad.

El pasado fin de semana, la Guardia Urbana detuvo en la avenida Prat de la Riba a un hombre de 47 años acusado de haber agredido en plena calle a su pareja, de 25. Dos semanas antes, la Policía Local arrestó a un hombre en el Centro Histórico tras ser denunciado por maltrato físico y psíquico habitual sobre su pareja. En el primer trimestre del año, los Mossos atendieron a 347 mujeres víctimas de violencia machista en las comarcas leridanas.

En total, entre enero y marzo se presentaron 307 denuncias en las regiones policiales de Ponent y del Pirineo y Aran. Además, atendieron las denuncias de dos jóvenes del Segrià que afirmaron haber sufrido una mutilación genital femenina cuando eran menores en su país de origen, Gambia, como informó SEGRE.