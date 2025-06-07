Altercado delante de la estación de trenes de Lleida: varias personas se lanzan sillas de una terraza

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra acudieron este viernes alrededor de las 20.30 horas a la plaza frente a la estación de trenes de Lleida al ser alertados de un altercado entre varias personas, que se lanzaron sillas de la terraza de un establecimiento. La Guardia Urbana explicó que el incidente se saldó sin personas detenidas o denunciadas y que no fue a mayores.