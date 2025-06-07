SEGRE

Altercado delante de la estación de trenes de Lleida: varias personas se lanzan sillas de una terraza

El incidente se saldó sin personas detenidas

En el lugar acudieron Urbana, Mossos y SEM.

En el lugar acudieron Urbana, Mossos y SEM.

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra acudieron este viernes alrededor de las 20.30 horas a la plaza frente a la estación de trenes de Lleida al ser alertados de un altercado entre varias personas, que se lanzaron sillas de la terraza de un establecimiento. La Guardia Urbana explicó que el incidente se saldó sin personas detenidas o denunciadas y que no fue a mayores.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking