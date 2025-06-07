Plan para que mujeres abran comercios en Els Mangraners
‘Dones que fan barri’, con oferta de locales vacíos, ayudas y asesoramiento. Está previsto extenderlo a más zonas de Lleida
La Paeria quiere potenciar el tejido comercial de Els Mangraners fomentando al mismo tiempo el emprendimiento femenino. Por ello, inicia el proyecto Dones que fan barri, que tiene como objetivo ayudar a las mujeres que quieran abrir un negocio de productos cotidianos en el barrio, para que disponga de nuevo de una oferta comercial “suficiente, variada y de calidad”, indicó el alcalde, Fèlix Larrosa. La concejala de Promoción de la Ciudad, Pilar Bosch, afirmó que actualmente 18 de los 48 locales comerciales de Els Mangraners no tienen actividad y el edil del barrio, Roberto Pino, destacó la apuesta municipal por “el comercio de proximidad y la igualdad de oportunidades”. “Ponemos en marcha los mecanismos para que las mujeres del barrio puedan abrir establecimientos con la ayuda de la administración. Esto quiere decir poner a disposición locales, hacer un acompañamiento o recibir ayudas directas para iniciar una actividad o hacer una reforma”, remarcó Larrosa. El proyecto arrancará el día 11 a las 17.00 horas con una jornada en el centro cívico del barrio a las 17.00 que consistirá en una dinámica de motivación e información sobre la oferta de locales vacíos, ayudas para abrir establecimientos y el servicio de acompañamiento. Comienza en Els Mangraners como plan piloto y está previsto extenderlo a otras zonas con poca densidad comercial.