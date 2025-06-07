Récord de participación en los centros sénior municipales de Lleida con más de 3.500 personas inscritas

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida ha cerrado este curso con un éxito rotundo de participación en los centros sénior municipales. Más de 3.500 personas han tomado parte en alguna de las 150 actividades y talleres organizados por la Concejalía de Personas Mayores, con el objetivo de promover el aprendizaje a lo largo de la vida y la prevención de la salud entre la población mayor de la ciudad.

Uno de los grandes éxitos del curso ha sido el taller “Seguridad a escena”, una propuesta innovadora de teatro participativo organizada conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y el Aula Municipal de Teatre, que ha reunido a 620 participantes, convirtiéndose en la actividad con más afluencia.

Otras actividades destacadas han sido la gimnasia, con 464 personas repartidas en 31 grupos, y el taichi, con 413 participantes en 24 grupos. El acuagim también ha tenido una muy buena acogida, con 192 personas distribuidas en 14 grupos.

Además, han tenido una gran participación los talleres de estimulación cognitiva, “Mou Peça” y “Càmera i acció”, así como las salidas y excursiones, las charlas en colaboración con Aspid, y las actividades de promoción de la salud y alfabetización digital. En concreto, se han desarrollado 86 actividades de salud y 56 talleres TIC con el apoyo de la Fundación "la Caixa".

Lleida dispone de trece centros sénior municipales, espacios de convivencia y actividad comunitaria abiertos a los barrios. Desde 2022, estos centros funcionan con personal dinamizador que da apoyo a las asociaciones de jubilados y gestiona la actividad cotidiana, impulsando el envejecimiento activo, la participación y el voluntariado.

Se valora muy positivamente este récord de participación y se prevé seguir ampliando la oferta de actividades el próximo curso para seguir promoviendo una vida activa y saludable entre las personas mayores de Lleida.