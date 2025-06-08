Actividades lúdicas para promocionar las ‘mates’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Pati de les Comèdies, junto al IEI, acogió ayer la jornada Matemàtiques al Carrer, organizada por la Federación de Entidades de Enseñantes de Matemáticas de Catalunya, que tiene como objetivo promocionar esta materia con actividades lúdicas. Los participantes encontraron juegos con calculadoras, papiroflexia, retos, construcciones o trucos . “Las matemáticas no son solo las ecuaciones que el profesor hace en la pizarra, sino que están en todos lados”, indicó Ferran Montardit, de la federación. Asimismo, desde hace una semana 45 tiendas del Eix Comercial y la Zona Alta exhiben retos matemáticos en sus escaparates, que se pueden resolver a través de un QR y ayer se inauguró una exposición que une matemáticas y arte.