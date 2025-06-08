Dos intoxicados al arder una caseta en Gardeny

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dos personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo al arder una caseta ayer al mediodía en el Turó de Gardeny, según informó la Guardia Urbana. El incendio se declaró a las 13.13 horas y hasta el lugar acudieron tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, patrullas de la Guardia Urbana y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El incendio hizo una gran columna de humo negro que podía verse a varios kilómetros de distancia. Los efectivos de los Bomberos consiguieron apagarlo en cuestión de minutos y evitar que se propagara.

El fuego quemó una chabola de fibra situada donde años atrás había una discoteca y actualmente es un solar abandonado. Dos de las personas que malviven en ella resultaron intoxicadas y fueron atendidas por el SEM. Una de ellas recibió el alta in situ mientras que la otra fue evacuada a un CAP para ser sometida a una revisión.

Por otra parte, los Bomberos sofocaron la madrugada de ayer un incendio que calcinó dos contenedores en la calle Rossinyol, en Gardeny. Cabe recordar que el viernes hubo otros tres casos en la Mariola.