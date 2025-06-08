El concejal de Participación, Roberto Pino, con los jóvenes en las escaleras de la plaza del EretaAyuntamiento de Lleida

Una veintena de alumnos de secundaria de los institutos Guindàvols y Maria Rúbies, junto con usuarios y usuarias de la Fundació Jericó, han repintado las escaleras de la plaza del Ereta en el marco del proyecto “Pintem el Centre Històric”, que forma parte del programa de aprendizaje-servicio (ApS) “M'apunto!” impulsado por la Paeria.

El proyecto, que ha finalizado hoy, ha contado con la participación del concejal Roberto Pino, que ha destacado la importancia de fomentar el voluntariado juvenil y el trabajo comunitario a través de iniciativas como esta, organizadas conjuntamente con las entidades de los barrios.

“Pintem el Centre Històric” se ha desarrollado por primera vez este año, a propuesta del Consejo de Barrio 01, y se ha centrado en la mejora de un espacio emblemático del centro histórico, a la vez que ha querido concienciar a los jóvenes sobre la importancia de tener cuidado del entorno y reconocer la diversidad cultural del barrio.