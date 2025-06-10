SEGRE

Los bares de las piscinas de Lleida, a concurso

Se podrá optar por una, varias o todas en la misma solicitud

Imagen de archivo de una piscina municipal de Lleida.

La Paeria ha iniciado la licitación de la concesión de las licencias para el alquiler de bares en las piscinas municipales de Cappont, Balàfia, Pardinyes, La Bordeta, Secà y Els Mangraners durante este verano, del 14 de junio al 7 de septiembre.

La tarifa del alquiler será de 863,20 € por cada una. Se podrá optar por una, varias o todas en la misma solicitud. No estará autorizada la venda de bebidas con alcohol.

