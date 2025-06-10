Los bares de las piscinas de Lleida, a concurso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria ha iniciado la licitación de la concesión de las licencias para el alquiler de bares en las piscinas municipales de Cappont, Balàfia, Pardinyes, La Bordeta, Secà y Els Mangraners durante este verano, del 14 de junio al 7 de septiembre.

La tarifa del alquiler será de 863,20 € por cada una. Se podrá optar por una, varias o todas en la misma solicitud. No estará autorizada la venda de bebidas con alcohol.