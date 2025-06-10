Da marcha atrás al ver a los Mossos en un control en la Mariola de Lleida y le pillan con 250 gramos de cocaína

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el domingo al mediodía en la Mariola a un conductor de 42 años que llevaba 250 gramos de cocaína –valorados en 15.000 euros en el mercado ilícito– y que fue descubierto después de que diera marcha atrás al ver un control policial. El chófer fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron al mediodía cuando un equipo del ARRO (antidisturbios) estaba llevando a cabo un control de paso preventivo en la intersección entre las calles Júpiter e Indíbil i Mandoni, en la Mariola. Poco antes de las 12.00 horas observaron cómo un vehículo, al darse cuenta de la presencia policial, se paró y daba marcha atrás.

Esta maniobra levantó las sospechas de los agentes, que siguieron al vehículo hasta que pudieron darle el alto en la avenida Pius XII. Los policías identificaron al conductor, que inicialmente intentó huir andando. Posteriormente, inspeccionaron el interior del coche. Los agentes localizaron en la guantera tres envoltorios que contenían cocaína en roca –sin cortar– que sumaba un total de 250 gramos. Ante ello, le arrestaron como presunto autor de un delito contra la salud pública. La droga intervenida superaría como mínimo los 15.000 euros en el mercado ilícito ya que no estaba cortada –mezclarla con otras sustancias para sacarle un mayor rendimiento económico–. El detenido, con antecedentes, pasará próximamente a disposición judicial frente al juzgado de guardia de Lleida.

En los últimos años, los cuerpos policiales han hallado varios alijos de droga en vehículos. Precisamente, hoy está previsto que se celebre en la Audiencia de Lleida un juicio contra dos hombres que fueron detenidos por la Policía Nacional el 3 mayo de 2024 en la localidad aranesa de Les al hallar en el vehículo en el que viajaban 13.382 pastillas de éxtasis (MDMA). La Fiscalía solicita para cada uno de ellos una condena de nueve años de cárcel y una multa de 1.332.000 euros. Los dos arrestados, que presentaron identidades falsas y el conductor carecía del carnet, ingresaron en el Centre Penitenciari Ponent tras pasar a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Vielha.