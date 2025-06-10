El Ayuntamiento de Lleida avisa a 47 propietarios: o retiran su coche del depósito municipal o lo pierden

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha notificado oficialmente a 47 propietarios de vehículos almacenados en el depósito municipal que disponen de un plazo improrrogable de 30 días para retirarlos y abonar los costes asociados a su traslado y custodia. La comunicación, emitida ayer por la Paeria, advierte que, transcurrido este periodo sin que los dueños hayan procedido a la recogida, los automóviles serán declarados formalmente abandonados, lo cual activará el protocolo administrativo para su subasta pública o baja definitiva del registro municipal.

La medida se enmarca dentro de las actuaciones periódicas que realiza el consistorio leridano para optimizar el espacio disponible en sus instalaciones y reducir los costes de mantenimiento que supone la custodia prolongada de vehículos no reclamados.

Procedimiento administrativo para vehículos no reclamados

Una vez finalizado el plazo establecido, la administración local iniciará los trámites para declarar oficialmente estos vehículos como abandonados. Este procedimiento permite al consistorio disponer según establece la normativa vigente. Entre las opciones previstas, destaca la posibilidad de incorporar algunos de estos automóviles a la flota de la Guardia Urbana para tareas específicas de vigilancia y control del tráfico, siempre que sus características técnicas y estado de conservación lo permitan.

Para aquellos vehículos que no resulten adecuados para servicios municipales, el Ayuntamiento podrá optar por su alienación mediante subasta pública, permitiendo recuperar parte de los costes generados por su custodia. Los automóviles que no encuentren comprador o cuyo estado no justifique su venta serán dados de baja definitiva del registro municipal y trasladados a un centro autorizado de tratamiento para su desguace y reciclaje, cumpliendo así la normativa medioambiental.

Los propietarios que decidan recuperar sus vehículos dentro del plazo establecido tendrán que abonar las tasas correspondientes, que incluyen tanto el coste del servicio de grúa que realizó el traslado inicial como las tarifas diarias de custodia acumuladas durante todo el tiempo que el vehículo ha permanecido en el depósito municipal. Estas cantidades varían en función del tipo de vehículo y del tiempo transcurrido, pudiendo alcanzar sumas considerables en los casos de estancias prolongadas.

La ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Lleida establece tarifas progresivas para la custodia, que se incrementan según el tipo de vehículo (motocicletas, turismos o vehículos de más tonelaje) y los días de permanencia en las instalaciones municipales. Esta estructura de costes busca desincentivar el abandono de vehículos y promover una retirada rápida por parte de los propietarios.

¿Qué hacer si mi vehículo ha sido trasladado al depósito municipal?

Los ciudadanos cuyos vehículos hayan sido trasladados al depósito municipal tienen que acudir a las instalaciones con la documentación que acredite su propiedad (permiso de circulación), su identificación personal (DNI o equivalente) y, en su caso, abonar las tasas correspondientes por la retirada y custodia.