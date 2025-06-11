Afectados por el paso de trenes en l’Horta de Lleida piden cerrar el tráfico viario

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los vecinos que denuncian grietas en sus casas por las vibraciones que provoca el paso de trenes de alta velocidad por el bypass de l’Horta acordaron ayer reclamar a Adif que o bien bloquee el paso de los convoyes por esta vía o exija que reduzcan su velocidad cuando pasen por el término municipal de Lleida. Así lo decidieron ayer en una reunión en el local social de Serrallarga en la que remarcaron que, si Adif no acepta estas peticiones, lo pedirán a los tribunales. “Nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo con Adif, pero si no se puede recurriremos a la justicia”, dijo una de los miembros de la plataforma de afectados, Marina Pifarré, que recordó que han aparecido grietas en más de sesenta casas de l’Horta situadas cerca del bypass por el aumento del tráfico viario de los últimos años “y muchos vecinos viven con miedo”. En este sentido, Pifarré remarcó que “actualmente pasan cada día unos 82 trenes pero en verano aumentan hasta los 130 y eso genera temor de que las grietas de las casas aumenten”. Adif ya tomó en su momento medidas que hicieron reducir los temblores de los trenes, pero en algunos tramos se seguía superando el límite legal y estas semanas están haciendo catas geológicas para ver cómo reducir las molestias. En este sentido, los afectados también han pedido Adif los resultados de todas las sonometrías y las catas geológicas cuando estén listas y han contratado a un arquitecto para que valore los daños de las casas con grietas.