Enfermeras de Lleida combaten las fake news sanitarias en redes

El Col-legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) presentó ayer un estudio sobre estrategias para combatir las noticias falsas sanitarias en redes sociales en el Congreso Internacional de Enfermería que se celebra en Helsinki (Finlandia). Este trabajo se basa en el análisis de 11 estudios realizados los últimos diez años en dos líneas de actuación. La primera se hizo durante la pandemia, donde hubo una participación activa en redes sociales para desmentir las noticias falsas y promover la vacunación. Y la segunda consistió en impulsar campañas educativas relacionas con diferentes problemáticas de salud.

En otro orden, profesionales del COILL recibieron ayer una formación sobre detección y abordaje de la soledad a cargo de la psicóloga y gerontóloga Elena Fernández, miembro del Programa Siempre Acompañados de la Fundación ¨la Caixa¨. En la sesión se explicó cómo prevenir, detectar y acompañar a las personas que sufren esta situación y cómo afecta a su salud física y mental.