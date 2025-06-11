Evitan que un joven se lance al vacío desde el Pont Vell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un ciudadano y policías evitaron ayer que un joven se lanzara al vacío desde el Pont Vell. Ocurrió de madrugada cuando un vecino observó cómo un joven, que estaba muy alterado, se había colocado en la banda exterior de la barandilla del puente con la intención de tirarse y le hizo desistir. Al lugar acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra. Al parecer, el joven hizo un segundo intento para lanzarse al vacío, pudiendo ser contenido por varios policías. Posteriormente, fue trasladado al hospital Arnau de Vilanova para ser sometido a una revisión.