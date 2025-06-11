Las escuelas ‘bressol’ públicas de Lleida dejan en lista de espera a 125 niños en las elegidas como primera opción

Las ‘bressol’ tienen una lista de espera de 306 niños este año, 125 de ellos en primera opción. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Las escuelas bressol públicas de la ciudad tienen una lista de espera de 125 niños que no han conseguido plaza en los centros que sus familias eligieron como primera preferencia para el próximo curso. La cifra se eleva a 306 si se suman todas las opciones. Según las listas definitivas publicadas ayer, la de Albarés encabeza el ranking con 28 niños en espera que la eligieron en primer lugar, de los cuales 9 para la clase de alumnos de cero a un año, 15 para la de uno a dos años y 4 para la de dos a tres.

Las siguientes bressol con más overbooking son las de Ronda y La Faldeta, con 16 alumnos sin plaza en cada una para los que eran la primera opción. Les siguen las de Balàfia (13 niños), La Bordeta, Centro Histórico y Parc de Gardeny (8 en cada una), Els Mangraners (6), El Rellotge (5), Pardinyes y El Secà (2 en cada una) y Gargot (1). Mientras, la de La Mitjana tiene 8 alumnos en lista de espera, pero para ninguno de ellos era la primera opción.

Las clases de los alumnos de uno a dos años son las que cuentan con un mayor número de alumnos (64) en lista de espera en los centros que sus familias habían marcado como primera preferencia para este próximo curso, mientras que en las de cero a un año hay 15 y en las de dos a tres años, 46.

Por contra, las escuelas bressol de Llívia, Raimat y Sucs no se han llenado inicialmente. Tanto en la de Llívia como en la de Raimat hay 8 alumnos inscritos: 2 para la clase de cero a un año, 5 para la de un a dos años y 1 para la de dos a tres años. Mientras, en la de Sucs solo habrá tres niños este próximo curso: 1 en el aula de cero a un año y 2 en el de uno a dos.

Los 306 niños que este año se han quedado en lista de espera (en todas las opciones) son casi el doble que los 157 del año pasado, cuando las escuelas bressol públicas dejaron fuera a 78 alumnos en las que habían elegido en primera opción. De los 17 centros públicos de la ciudad, todos son municipales salvo el de La Faldeta, que depende de la Generalitat.

El periodo de preinscripción terminó el pasado 23 de mayo con 575 solicitudes recibidas para optar a las 491 plazas ofertadas este año.

La matriculación, que se abrió ayer, se podrá llevar a cabo hasta el 23 de junio (incluido) a través de internet o pidiendo cita previa en la concejalía de Educación, situada en el número 2 de la calle Bisbe Torres. Asimismo, a partir del 3 de julio se habilitará el trámite para las listas de la matrícula viva, para aquellas familias que no pudieron hacer la preinscripción en su momento.