Lleida, la ciudad del Estado donde más se abarata el alquiler

El portal inmobiliario pisos.com afirma en su último informe que Lleida es la capital del Estado donde más bajaron los precios del alquiler en mayo respecto al mismo mes del año pasado, un 11,97%, con una media de 7,99 euros por metro cuadrado. Es la sexta capital más asequible del Estado, según el portal. Por contra, Tarragona encabezó el ranking estatal de incremento interanual con una subida del 25,70%.

En el conjunto del Estado, precio medio del alquiler se situó en mayo en 13,16 euros el metro cuadrado, lo que supone un repunte del 13,25% respecto al mismo periodo del año anterior, pero casi un estancamiento respecto a abril (+0,08%)m según el informe mensual elaborado por pisos.com.

Ante esta nueva subida de los precios de la vivienda en alquiler en España, el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha indicado que "la situación de la oferta es más preocupante que nunca", y ha advertido de que "el inventario se actualiza a un ritmo muy lento, provocando una alta competencia entre inquilinos".

En este sentido, Font ha asegurado que encontrar una casa donde vivir de alquiler ya no es solo un tema "de paciencia o solvencia"; sino que hay ciudades donde la caída del stock ha sido "dramática". A su juicio, el efecto que está teniendo esta escasez en la demanda va más allá "de la simple frustración, impactando en la salud mental y en la calidad de vida".

El portavoz del portal inmobiliario ha señalado que no se puede convertir el acceso al mercado del alquiler en una cuestión de "supervivencia", aludiendo a que el alquiler residencial "debe recuperar cuanto antes su carácter asequible, y para ello hay que detener el goteo hacia modalidades de arrendamiento con mayor seguridad jurídica".