La Guardia Urbana impuso el pasado viernes multas a vecinos de la Zona Alta por aparcar sus vehículos en una zona en la que estaba prohibido estacionar durante unas horas por la celebración de la Nit Oberta. Sin embargo, los afectados han denunciado que las horas en las que se prohibía aparcar fueron cambiadas “en el último momento, con un rotulador y sin informar a las personas que habíamos estacionado previamente y que íbamos a retirar nuestro vehículo antes de la hora fijada inicialmente”.

Un hecho que han calificado de “surrealista” y por el cual han sido sancionados y obligados a pagar la tasa para retirar sus vehículos del depósito municipal, motivo por el cual han reclamado a la Paeria que les anule la multa, “ya que se impusieron por culpa de la mala organización de la Urbana con los aparcamientos”.

Según explicó uno de los afectados, “el jueves aparqué mi coche en Bisbe Ruano a las tres de la tarde y vi que había un cartel anunciando la prohibición de aparcar en esta calle durante el viernes 6 de junio de 16.00 a 00.00 horas por la Nit Oberta, que me parece una muy buena iniciativa”. La sorpresa de este vecino fue que cuando fue a retirar su vehículo el viernes a las doce del mediodía “ya se lo había llevado la grúa porque durante la tarde del jueves alguien reescribió sobre el cartel con un rotulador la prohibición de 10.00 a 00.00 horas y, lógicamente, no volví a leer el cartel hasta que ya fue demasiado tarde”.

Un cartell que prohibia aparcar ‘modificat’ amb un retolador.SEGRE

Fue multado con 200 euros, que todavía no ha pagado, y debió abonar otros 160 € para retirar su vehículo del depósito municipal y ayer presentó una reclamación al ayuntamiento. “¿Es lícito poner un cartel que tiene una duración de 24 horas y modificarlo durante el día?” se preguntó el afectado. Añadió que, al ver que su coche se lo había llevado la grúa, preguntó a un policía “y me dijo que modificaron la hora a mano porque se ve que había habido un malentendido con los horarios”.

Por su parte, la Paeria admitió que hubo un error en los carteles en la hora de inicio de la prohibición, que se corrigió el jueves, “y la Urbana tomó nota de los vehículos estacionados para garantizar que, si se movían antes de las 16.00 horas, se pudiera hacer sin ningún coste”.

Añadió que “los vehículos que estacionaron después, cuando se habían corregido los carteles y no figuraban en la lista inicial que hizo la Urbana por la mañana, probablemente fueron denunciados por incumplir la prohibición”. Sin embargo, aseguró que revisarán las denuncias impuestas para analizarlas y, si fuera el caso, anularlas.