La Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a su pareja en Lleida. Los hecho serán juzgados el 19 de junio en la Audiencia.

Según el el Ministerio Público, estos tuvieron lugar en febrero de 2023 cuando el procesado “en otro domicilio que no era el propio sino de un familiar” aprovechó que su pareja estaba somnolienta y sin su consentimiento la forzó a tener relaciones sexuales.

La Fiscalía considera que es un delito de agresión sexual y, además de la pena de cárcel, solicita que se le prohíba comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante un periodo de un año superior a la condena impuesta, que se le impongan 10 años de libertad vigilada y el pago de una indemnización de 15.000 euros a la víctima por los daños causados.