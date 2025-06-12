La Paeria de Lleida mantiene la gestión privada de “llars” de jubilados

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El gobierno municipal informó ayer que volverá a licitar el servicio de dinamización y gestión de los nueve centros de día para personas mayores (las ‘llars’ de jubilados), denominados como centros sénior, con un nuevo contrato de tres años que entrará en vigor en octubre de 2025. Lo hizo saber el teniente de alcalde de Acción e Innovación Social, Carlos Enjuanes, en comisión municipal, dando continuidad así al cambio de modelo que implementó el anterior gobierno municipal de ERC y Junts en 2022 y que comportó por primera vez la privatización de este servicio. Estos nueve centros de día son los de La Bordeta, Mariola, Pardinyes, Secà de Sant Pere, Bonaire, Santa Cecília, Santa Teresina, Democràcia y el Pilar.

La licitación contará con un presupuesto de 1.015.934 euros y Enjuanes explicó que en los últimos años ha habido un cambio de modelo en la atención de los centros de día para convertirlos en espacios que “den respuesta a las necesidades y demandas de los nuevos perfiles de personas mayores y, por otro lado, ofrecer atención profesional y personalizada”. Añadió que el nuevo contrato es de tres años prorrogable para uno más y se incrementan las horas de dedicación, pasando de las 42 horas diarias de lunes a viernes a las 46. Las personas dinamizadoras seguirán asumiendo funciones como la gestión de los espacios o la elaboración y programación de actividades y talleres. La previsión es tramitar el contrato la próxima semana en la comisión de Gestión de la Ciudad.

Paralelamente, en la comisión se presentó el anteproyecto para el centro de interpretación sobre la Guerra Civil y la Posguerra en Lleida, que todavía no tiene una ubicación definida. Este es uno de los compromisos que pactaron el PSC y Junts para aprobar el presupuesto del año pasado y el anteproyecto propone, entre otros conceptos, la primera propuesta de exposiciones y actividades y su plan de financiación y desarrollo. También se informó que se ha recibido una ayuda del ministerio de Memoria Democrática de 30.000 euros para este fin.