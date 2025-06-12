Nuevo servicio de jardinería urbana con más personal y controles por geolocalización

El ayuntamiento presentó ayer su nuevo servicio de jardinería, que entró en vigor la semana pasada y que cuenta con más inversión, personal y maquinaria que la anterior concesionaria. Asimismo, la Paeria utilizará una plataforma para garantizar que el servicio se presta correctamente y controlar por geolocalización tanto a la maquinaria como a los jardineros. Una medida que se toma después de que rescindiera el contrato a la anterior concesionaria del servicio por varios incumplimientos y le multara con más de 170.000 euros.

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, detalló que la empresa Urbaser se hace cargo de la jardinería de los barrios de la margen derecha, el Grupo Raga se encarga de la margen izquierda, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ilersis y Aspros asume el mantenimiento del Turó de la Seu Vella, el cementerio municipal, Llívia y los Camps Elisis, mientras que el centro especial de trabajo Salvador Seguí se encarga de Ciutat Jardí y la canalización del Segre. Paralelamente, la escuela municipal de jardinería llevará el mantenimiento de Les Basses.

Iglesias detalló que el contrato tiene una duración de dos años con la opción de prorrogarlo dos más con una inversión anual de 5,1 millones de euros, un 53% más que la anterior concesión. Los trabajadores de las dos márgenes aumentan un 24% hasta los 115, a los que hay que sumar los 60 del centro Salvador Seguí y 6 de la escuela de jardinería. A nivel de maquinaria contarán con 32 desbrozadoras, 32 sopladores, 18 motosierras, 18 segadoras autopropulsadas, una aspiradora de hojas y una flota de 30 vehículos. Iglesias añadió que aumentarán un 2% anual los costes de personal para mejorar sus condiciones laborales.

En relación al control de seguimiento, este se hará con una plataforma “donde estará incluida la programación de cada semana. Sabremos cuántos trabajadores hay en cada turno, la maquinaria que hay y todas tendrán un sistema de geolocalización”, detalló la teniente de alcalde. De este modo, “podremos ver qué actuaciones se han hecho en cada zona para asegurarnos que las empresas cumplen con lo prometido y pedirles explicaciones si hace falta”. En este sentido, el alcalde, Fèlix Larrosa, dijo que pondrá en marcha “de forma inminente” el cuerpo de inspección municipal que velará por el funcionamiento de los servicios del ayuntamiento. Asimismo, reconoció que la anterior concesionaria no estuvo a la altura de las necesidades de la ciudad y que “no hizo las cosas bien”, motivo por el cual decidieron rescindirle el contrato.

Por último, Larrosa hizo un llamamiento a la ciudadana para tener la vía pública cuidada. “Los esfuerzos y aumentos de inversión pueden quedar en nada si no somos conscientes de que los espacios públicos se deben cuidar entre todos”, zanjó.

Tratamiento para mejorar el césped de la canalización

El centro especial de trabajo del Instituto Municipal de Ocupación aplicó ayer un tratamiento de escarificación en la zona de la canalización comprendida entre la pasarela de Camps Elisis y el puente Príncep de Viana para que su césped gane vigor, airee el terreno y elimine restos vegetales muertos. Este tratamiento lo aplicó al resto del parque la pasada primavera.