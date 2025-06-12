Protesta de doctorandos por su “precariedad”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un grupo de doctorandos de la Universitat de Lleida se concentraron ayer a primera hora de la mañana en el Edifici Polivalent 1 del campus de Cappont, que acogía los exámenes de la selectividad, para denunciar la precariedad de su colectivo y reclamar un incremento de salarios y aumentar un año más la duración de su contrato. Recordaron que la UdL aprobó el año pasado aumentar de tres a cuatro años la duración de los contratos predoctorales con la condición que se renueve cada año, y acusaron al rector, de poner en peligro la siguiente convocatoria. “Jaume Puy nos quiere dejar en el paro a pesar de que es consciente que tres años en insuficiente para acabar una tesis”, aseguró un miembro del Col·lectiu Doctorandes en Lluita. que también critica a la Generalitat. Este colectivo tiene 450 firmas de trabajadores de la UdL que piden mantener este cuarto año.