Así ha sido el examen de catalán de las PAU

La gentrificación y los efectos del turismo, en la última jornada de las pruebas de la selectividad

Alumnos realizando las pruebas de las PAU en Lleida.

Alumnos realizando las pruebas de las PAU en Lleida.

El examen de lengua catalana y literatura de las PAU de este viernes ha incluido un texto sobre la "gentrificación verde", a cargo de Joan Maria Boronat, sobre el cual los estudiantes han tenido que responder preguntas de comprensión lectora. Además, en la parte de expresión escrita, los alumnos han tenido que redactar un texto de 125 a 150 palabras para describir las consecuencias de la llegada masiva de turistas a una ciudad. Con respecto al bloque de estudio sobre el hecho literario, se ha preguntado sobre el poema 'Desolació', de Joan Alcover.

El examen, en PDF

Examen de Llengua Catalana i Literatura PAU 2025
Correccions de l'examen de Llengua i Literatura PAU 2025

