Diez meses de cárcel para un militar por amenazar a una compañera en la academia de Talarn: “si das parte, te vas a enterar”

El Tribunal Militar Tercero de Barcelona ha condenado a 10 meses de cárcel a un joven militar de Vigo por amenazar a una compañera cuando ambos estaban de formación en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn. Los hechos, según considera probado la sentencia, tuvieron lugar en noviembre de 2022, cuando el militar ahora condenado tenía 21 años y hacía solo uno que había ingresado en las Fuerzas Armadas. Según el fallo del tribunal militar, el alumno escribió con una navaja y en la puerta de la camareta en la que residía la víctima la expresión “muérete”. Después, intentó borrarlo pero seguía siendo visible.

Un mes después, añade la sentencia, el acusado, airado porque la víctima no le había traído un bocadillo de la cantina, entró en la camareta de esta, en la que no había nadie presente, y tiró al suelo un paquete de uvas y un cartón de leche que se encontraban en una bolsa de la compra y, ya en el suelo, los pisoteó. Después, volvió a la habitación de la víctima y le espetó que “si no fuera por mi padre, mi madre y mi hermano, te mataría”. Asimismo, tras este incidente, recoge la sentencia, el condenado le dijo a la víctima, durante una conversación con ella, que “si das parte, te vas a enterar”.

Al día siguiente de la amenaza de muerte, la víctima, así como otros compañeros, pusieron los hechos en conocimiento de los superiores de la academia. Estos llamaron al procesado, que les reconoció las amenazas, les dijo que estaba arrepentido y que tenía “un problema con el control de la ira y que se estaba tratando”. El tribunal señala que la declaración de la víctima es persistente y que esta se corrobora con los testimonios de otros compañeros. Uno de ellos, incluso, pudo escuchar que el condenado le dijo a su compañera que “le había obligado a hacer eso”, en relación al incidente de las uvas. Además de los 10 meses de prisión, le impone también la suspensión militar de empleo durante la condena.

“Afectó a su tranquilidad y a su decisión de denunciar”

El tribunal considera proporcionada la pena de 10 meses de prisión, como solicitaba la Fiscalía Júridica Militar, al tener en consideración el clima de “desasosiego, miedo y control que el acusado generó en la víctima”. Lo que, según la sentencia, constituye “un comportamiento que no solo limita los derechos fundamentales y libertades públicas del militar, sino la displina de la misma”. Asimismo, el tribunal asegura que las expresiones vertidas por el condenado “tienen una carga intimidatoria evidente y suficiente para amedrantar a la víctima” y que las amenazas afectaron a la tranquilidad de la alumna, además intentar condicionar su decisión de denunciar. Además, el tribunal rechaza aplicar la atenuante de confesión a pesar de que el condenado admitió los hechos a sus superiores.