Dos casos de sarampión en 6 meses en Lleida

Imagen de archivo de una vacuna contra el sarampión

SEGRE
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

La Agència de Salut Pública notificó ayer que desde el 6 de enero se han detectado dos casos de sarampión en Lleida y 51 en el conjunto de Catalunya, que son casi el doble de los que se detectaron en los primeros diez meses del año pasado.

Cabe recordar que el primer caso de sarampión de este año en Lleida se detectó el pasado marzo en un extranjero no vacunado, mientras que del segundo no han trascendido datos. De los 51 que hay en total, el 43,1% son importados.

