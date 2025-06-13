SEGRE
Muere un hombre en Lleida tras ser agredido mientras paseaba a sus perros

Dos mayores atropellados y tres heridos al volcar un coche en Lleida

Los vecinos de esta zona reclaman mejorar la seguridad vial.

Cinco personas resultaron heridas ayer en accidentes en Lleida. El primero fue un atropello de un matrimonio mayor en un paso cebra de la calle Mariola (9.26 horas). Los dos fueron evacuados al Arnau

Por la tarde, los tres ocupantes de un coche sufrieron lesiones y fueron evacuados al volcar en la calle Enginyer Santi Companys, en el Parc de l'Aigua (20.30). El turismo volcó al chocar contra otro vehículo. Los vecinos de esta zona reclaman mejorar la seguridad vial.

