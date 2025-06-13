Impuestas 157 multas por mal uso de plazas para discapacitados

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana ha multado a 157 conductores en los 5 primeros meses del año por ocupar plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida o utilizar de forma fraudulenta la tarjeta que se otorga a personas con alguna discapacidad para estacionar su vehículo en estas plazas. Un hecho del cual informó la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, en comisión municipal, donde concretó que 28 denuncias son por el uso fraudulento de la tarjeta, 39 por utilizar una copia y 90 por estacionar en zonas reservadas para discpacitados sin la correspondiente tarjeta identificativa. Del total de sanciones, en más de la mitad de los casos ya se ha tramitado y cobrado la sanción, mientras que desde el Área de Atestados de Tráfico se han instruido hasta 22 diligencias de investigación para comprobar la falsificación documental de las tarjetas intervenidas.

Morón informó que en 2024 se dieron de alta 921 tarjetas y que el total de activas es de 6.494. Añadió que es el área de Acción Social el que hace el control de estas tarjetas y que se debe informar de su renovación dos meses antes de que acabe el plazo, entregar las caducadas y devolverla en caso de que el beneficiario de esta fallezca.

Por otro lado, en la comisión se informó que desde hace días está activa la web para tramitar las exenciones para acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor el 1 de julio y abarcará, por ahora, el Centro Histórico los días laborables de 7.00 a 20.00 horas. Los vehículos matriculados en la ciudad podrán entrar en la ZBE sin restricciones ni permisos.