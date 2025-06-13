L'AEM Solicita jugar sus partidos en el Camp d'Esports de Lleida

El AEM ha solicitado a la Paeria disputar sus partidos de la próxima temporada en el Camp d’Esports, al tiempo que el consistorio ha pedido al juzgado la ejecución provisional de la sentencia para garantizar el mantenimiento del césped, tras la denuncia de impagos por parte de la empresa que se ocupa de su mantenimiento, del que ha dejado de hacerse cargo por la deuda acumulada y las pocas posibilidades de cobrar, dada la situación del Lleida CF, que lucha a la desesperada para no cerrar el 30 de junio.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes, acompañado por la teniente de alcalde Cristina Morón, explicaron ayer que la Paeria ha recibido una petición formal del AEM para jugar sus partidos de la próxima temporad en el Camp d’Esports, “petición que vamos a estudiar”, explicó, ya que la normativa le impide disputarlos en su actual instalación, el Municipal Recasens.

Tras una temporada de moratoria la normativa exige al AEM, que milita en la Primera RFEF –la segunda categoría del fútbol femenino estatal, jugar en césped natural o, si es artificial, que tenga un máximo de ocho años. El Recasens no cumple ninguno de los dos supuestos. También pide jugar un amistoso en verano ante un rival de la Liga F.

Enjuanes también expresó la preocupación por el césped del recinto, después de que la empresa encargada del mantenimiento, Royalverd, les haya comunicado que deja de prestar este servicio por los impagos del Lleida, lo que podría comportar “daños irreparables en el terreno de juego”.

Enjuanes añadió que “tenemos la obligación de proteger el patrimonio. Somos titulares de la instalación y responsables últimos”. Por ello la Paeria ha solicitado la ejecución provisional de la sentencia, notificada en febrero, en la que la justicia da la razón a la Paeria para la rescisión del convenio de uso del Camp d’Esports. La sentencia no se ha ejecutado porque el club presentó alegaciones.

El teniente de alcalde argumentó que se ha tenido en cuenta no interferir en la temporada deportiva ni en las posibles negociaciones sobre el futuro del club y recordó que la solicitud de ejecución de la sentencia va acompañada de una serie de medidas por parte del ayuntamiento para garantizar al Lleida el uso del estadio, ya que autoriza un uso especial para entrenar y competir, asumiendo el coste del mantenimiento.

Mostró su preocupación por el deterioro que puede sufrir el césped si se alarga la intervención en su recuperación y mantenimiento. Insistió en la “mano extendida” al club, ya que no es intención de la Paeria “echarlo”. Sobre las quejas del grupo municipal de ERC, recordó que el procedimiento para resolver el convenio lo inició el gobierno del alcalde Miquel Pueyo.