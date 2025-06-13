El PP insiste en crear una oficina antiokupa a Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP participó ayer en una reunión de vecinos en el barrio de La Bordeta y defendieron la necesidad de crear una oficina antiokupa en Lleida para denunciar a las mafias “que se aprovechan de la vulnerabilidad de algunas familias”.

El PP también reclamó la recuperación de la cubierta de la pista de La Bordeta, promesa que el actual gobierno tiene pendiente. “Si los vecinos pagan más, es justo que reciban servicios a la altura”, se quejó Xavier Palau, líder de la oposición.