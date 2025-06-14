Menores lanzan piedras al líder del PP en el barrio antiguo de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición en la Paeria y del PP, Xavi Palau, denunció ayer que el solar que hay junto al oratorio dels Dolors de la calle Cavallers “ha quedado totalmente degradado y abandonado con piedras, cristales, excrementos y jeringuillas”.

Palau destacó que, cuando visitaron la zona, “menores de edad nos han tirado piedras y fruta desde un puente más elevado de la zona de atrás del oratorio”. Ante esta situación, Palau llamó a la Guardia Urbana, que también fue recibida a pedradas y lanzamientos de fruta. Palau exigió limpiar y vallar la zona y reforzar la seguridad.