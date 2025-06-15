Las piscinas de la capital abren como ‘refugios climáticos’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las piscinas de la ciudad de Lleida (Balàfia, Pardinyes, Cappont, La Bordeta, Secà de Sant Pere y Els Mangraners) iniciaron ayer la temporada, en una nueva jornada de temperaturas veraniegas que alcanzaron los 37,2 grados, según el Servei Meteorològic de Catalunya. Mantienen el mismo horario que el verano pasado, de 11.00 a 20.30 horas, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, destacó que funcionan como “refugio climático”. El día de cierre está previsto para el 7 de septiembre, pero se puede prolongar en función del calor, indicó. Asimismo, dijo que trabajan en buscar un espacio para ubicar las piscinas de la Mariola, tras descartar rehabilitar del de Gardeny, e instó a los vecinos del barrio a ir a las de Cappont, “que están a 800 metros”.

También abrieron las de otros municipios del Segrià, como Aitona, que ayer inauguró la remodelación del recinto, con la presencia del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau. La inversión ha sido de 594.000 euros, de los cuales 370.000 financiados a través del Plan Único de Obras de Servicios. “El Govern se debe poner a disposición de proyectos como este, tranformadores de verdad”, indicó Dalmau. Otras piscinas que ayer dieron el pistoletazo de salida son las de Soses, Fondarella o La Pobla de Cèrvoles. Tàrrega y Cervera inauguraron la temporada de baño el viernes. En el caso de la capital del Urgell, el equipamiento cuenta con 7.900 metros cuadrados y ofrece una lámina de agua de 1.280, además de solarium, duchas, vestuarios, taquillas y alquiler de tumbonas y sillas.